‘Flas dy gjuhë, gjuhën e Kosovës dhe gjuhën Shqipe’! Deklarata e Miss Kosovës që po bën xhiron e rrjetit

12 Tetor, 2025
Së fundmi Miss Grand Kosovo 2025, Brikena Selmani, ka tërhequr vëmendjen me një deklaratë gjatë një interviste për garën ndërkombëtare të bukurisë.
Gjatë prezantimit të saj, Selmani u shpreh se flet gjuhën e Kosovës dhe gjuhën shqipe, duke i përshkruar si dy gjuhë të ndryshme. Kjo deklaratë u shpërnda shpejt në platforma si Instagram dhe TikTok, duke u bërë virale brenda pak orësh.
Komentet e ndjekësve ishin të përziera. Disa e morën me humor, si diçka e shkaktuar nga emocionet e momentit, ndërsa të tjerë e kritikuan, duke e interpretuar si mungesë njohurie ose si një deklaratë të qëllimshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd