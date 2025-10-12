Përplasja me thika mes të miturve në Tiranë, familjarët grumbullohen te spitali i Traumës

Tiranë, 13 Tetor 2025 – Pesë djem në moshë të mitur kanë përfunduar në Spitalin e Traumës mbrëmjen e së dielës pas një konflikti të ndodhur pranë pedonales në zonën e Bathores.
Adoleshentët janë transportuar me makina dhe ambulanca nga shërbimi shëndetësor dhe sipas burimeve zyrtare ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja ka sjellë një prani të madhe familjarësh në ambientet e spitalit, të cilët po presin informacion mbi gjendjen e të afërmve.
Policia ka shoqëruar disa persona për të sqaruar rrethanat e konfliktit, që dyshohet se nisi për motive të dobëta.
Policia tha zyrtarisht se sonte rreth orës 18:30, tek Pedonalja e Bathores, dyshohet se janë konfliktuar për motive të dobëta disa te mitur.
Gjatë konfliktit kanë marrë dëmtime të lehta 5 shtetas, dyshohet me mjet të mprehtë, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë kanë shoqëruar disa shtetas, ndërsa Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.
