Ishujt Faroe bëjnë historinë, mundin Çekinë për Kupën e Botës

FAROE – Një surprizë e madhe në Grupin L të kualifikueseve të Kupës së Botës. Në një formë të shkëlqyer pas fitoreve kundër Gjibraltarit (1-0) dhe Malit të Zi (4-0), Ishujt Faroe mposhtën Republikën Çeke (2-1) këtë të diel.
Pavarësisht se Adam Karabec i Lyonit barazoi me një gjuajtje nga afër në minutën e 78-të, për Faroet, Hanus Sorensen (67’) dhe Martin Agnarsson (81’) gjetën rrjetën dhe siguruan futiren befasuese 2-1.
Kjo fitore e tretë radhazi pas shtatë ndeshjesh, i lejon Faroes (12) të afrohen me një pikë nga liderët e grupit, Kroacia, e cila do të përballet me Gjibraltarin më vonë sonte në mbrëmje (ora 20:45). Çekët humbën një mundësi të shkëlqyer për të ushtruar presion mbi kroatët.
