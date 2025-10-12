Izraeli pret që pengjet të lirohen nga Gaza ‘brenda pak orësh’, ndërsa armëpushimi zbatohet

Izraeli tha të dielën se pret që të gjithë pengjet e gjalla të mbajtura në Rripin e Gazës të lirohen të hënën në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit me Hamasin, ndërsa palestinezët presin lirimin e qindra të burgosurve të mbajtur në Izrael dhe një rritje të ndihmave në territorin e goditur nga uria.
“Brenda pak orësh, të gjithë do të ribashkohemi”, tha në një deklaratë shefi i shtabit ushtarak të Izraelit, gjenerallejtënant Eyal Zamir.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, planifikoi të nisej më vonë gjatë ditës për të vizituar Izraelin dhe Egjiptin për të festuar armëpushimin e shpallur javën e kaluar, i cili ofroi shpresë për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare.
“Presim që të 20 pengjet tona të gjalla të lirohen së bashku në të njëjtën kohë në Kryqin e Kuq dhe të transportohen midis gjashtë deri në tetë automjeteve”, tha zëdhënësi i qeverisë izraelite, Shosh Bedrosian, duke vënë në dukje se Izraeli nuk priste që militantët të organizonin shkëmbimet në të njëjtën mënyrë publike si në raundet e mëparshme.
Bedrosian tha se pengjet do të dërgohen me makinë në një bazë ushtarake për t’u ribashkuar me familjet e tyre ose, nëse është e nevojshme, menjëherë në një spital.
Pasi pengjet të lirohen, Izraeli thotë se është gati të lirojë rreth 2,000 të burgosur palestinezë dhe të marrë 28 pengjet që besohet se kanë vdekur. Ushtria planifikoi një ceremoni në emër të tyre në Gaza, tha Bedrosian.
Një grup pune ndërkombëtar do të fillojë punën për të gjetur pengjet e ndjera që nuk kthehen brenda 72 orëve, tha Gal Hirsch, koordinatori i Izraelit për Pengjet dhe të Zhdukurit. Zyrtarët kanë thënë se kërkimi për trupat e pengjeve, disa prej të cilëve mund të jenë nën rrënoja, mund të zgjasë.
Nuk është njoftuar ende koha për lirimin e të burgosurve palestinezë të mbajtur në Izrael, të cilët do të lirohen. Ata përfshijnë 250 persona që vuajnë dënime me burgim të përjetshëm, përveç 1,700 të kapur nga Gaza gjatë luftës dhe të mbajtur pa akuza.
Dr. Mounir al-Boursh, kreu i Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, tha se shpresonte që trupat e personelit mjekësor që vdiqën në qendrat e paraburgimit izraelite do të jenë midis atyre që do të dorëzohen. /noa.al me të dhëna nga AP
