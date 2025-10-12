Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Në Prishtinë janë numëruar vetëm 4 nga 268 kuti, por ka nisur festa!
Transmetuar më 12-10-2025, 21:05

Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK, ka nisur festën në Prishtinë.

Muzika dhe dajret kanë shpërthyer në kryeqytetin e Kosovës, pasi Përpaim Rama rezulton i pari sipas rezultateve paraprake.

Deri më tani kryeqyteti i Prishtinës dominohet nga kandidati Përparim Rama nga radhët e partisë Lidhja Demokratike e Kosovës me 44.27% të votave. I dyti në garë renditet Hajrulla Çeko, kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje me 26.50% të votave.

Ashtu siç e parashikonin dhe exit poll-et, Përparim Rama do të dominojë rezultatin me një diferencë të ngushtë nga Hajrulla Çeko, por nuk është përjashtuar mundësia e një balotazhi. Deri më tani janë numëruar 4 kuti votimi nga 268 në total.

-Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)- 445 Vota -Hajrulla Çeko nga Lëvizja Vetëvendosje- 299 vota -Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës -283 vota -Bekë Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës-16 vota -Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate-15 vota -Fatmir Selimi -6 vota -Merkur Beqiri nga Alternativa-2 vota -Lulzim Syla- 1 votë -Agim Krasniqi- Prishtina në dorën tënde-1 votë -Nedime Belegu nga Epoka e Hyjneshës në Prishtinë- 1 votë

