Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 13 tetor 2025

Parashikimet për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin sipas astrologut më të njohur italian
Dashi (21 mars – 19 prill)
Fillimi i javës mund të ndihet i rënduar për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, që sjell ndjesinë e kufizimeve dhe dëshirën për të ndryshuar diçka në jetë. Venusi në pozicion jo të favorshëm mund të krijojë tensione e debate në marrëdhënie, duke testuar durimin dhe lidhjet emocionale. Yjet të këshillojnë të mos mbyllesh në vetvete, por të përpiqesh për pajtim dhe komunikim me partnerin. Trego më shumë butësi e dëgjim – kjo do të ndihmojë të rikthesh qetësinë dhe të forcosh raportet. Nëse e ndjek zemrën dhe jo krenarinë, do të gjesh një zgjidhje që sjell paqe dhe stabilitet.
—
Demi (20 prill – 20 maj)
Sipas Paolo Fox, disa kundërshti planetare mund të trazojnë ekuilibrin financiar. Kujdes me shpenzimet e panevojshme: është koha për të qenë më i kujdesshëm me paratë dhe për të planifikuar çdo hap ekonomik. Shumë profesionistë mund të ndiejnë nevojën për të riorganizuar projektet ose për të ndryshuar drejtim në punë. Nëse ajo që bën nuk të motivon më, ndoshta është shenjë se një fazë po mbyllet. Një pushim i shkurtër mund të të ndihmojë të gjesh qartësi dhe energji për të ndërtuar plane të reja.
—
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Kjo javë hapet me ritëm të lartë dhe shumë angazhime. Yjet të nxisin të mos dorëzohesh nga lodhja apo mungesa e besimit, sepse tani nuk është momenti për të ndalur. Edhe pse periudha s’duket shumë me fat, këmbëngulja dhe guximi do të të ndihmojnë të kthesh vështirësitë në mundësi. Çështjet financiare kërkojnë kujdes dhe vendime të menduara mirë. Me qasje të ftohtë dhe të qartë, do të arrish të stabilizohesh dhe të fitosh vetëbesim. Kush nuk dorëzohet tani, së shpejti do të shpërblehet me rezultate të qëndrueshme.
—
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Hëna në shenjën tënde të jep energji dhe qartësi për të marrë vendime të rëndësishme. Çfarë ndodh sot e nesër mund të ketë ndikim afatgjatë në jetën tënde. Pas një periudhe zhgënjimesh në shtator, kjo e hënë hap një fazë më pozitive dhe të mbushur me ide e guxim. Yjet të ftojnë të veprosh dhe të mos rishohësh gjithçka me hezitim. Beso më shumë në aftësitë e tua dhe mos e humb entuziazmin – ai mund të të çojë drejt rezultateve shumë të mira në punë dhe në jetën personale.
—
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Ky është një moment i rëndësishëm për planifikime afatgjata, veçanërisht në aspektin profesional. Yjet tregojnë se viti i ardhshëm mund të sjellë një kthesë të madhe, prandaj tani është koha për të hedhur themelet e suksesit. Venusi në pozicion të favorshëm ndihmon në rikthimin e harmonisë në marrëdhënie dhe komunikim të qetë me të tjerët. Shmangen keqkuptimet, vjen qartësi dhe ngrohtësi në raportet me njerëzit e dashur. Vetëbesimi juaj mund të kthehet në rezultate konkrete dhe në një ndjenjë të re ekuilibri emocional.
—
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Shpesh merr përsipër shumë përgjegjësi dhe harron të kujdesesh për veten. Yjet të kujtojnë se pushimi dhe kënaqësia janë po aq të rëndësishme sa puna. Kjo javë të sjell forcë të brendshme dhe vendosmëri për të ndjekur qëllimet e tua. Do të ndihesh më i sigurt dhe më i qetë për të përballuar sfidat. Venusi sjell harmoni dhe sinqeritet në marrëdhënie — madje edhe me njerëz me të cilët ke pasur tensione së fundmi, tani mund të gjesh mirëkuptim. Një periudhë e mirë për të folur hapur dhe për të rifituar lidhje të thella e të ndershme.
—
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Me hyrjen e Venusit në shenjën tuaj, hapet një periudhë e ndritshme dhe e mbushur me emocione të sinqerta. Dashuria rikthehet në plan të parë, duke ju dhënë mundësinë ta përjetoni me më shumë liri e pa ndrojtje. Venusi ju bën më diplomatikë dhe të kujdesshëm në komunikim, gjë që ndihmon të zgjidhni keqkuptime dhe të forconi raportet. Pas një periudhe të vështirë, tani ndiheni më të gatshëm për të vepruar dhe për të treguar vlerën tuaj. Yjet ju inkurajojnë të mos lejoni që dikush të kalojë kufijtë – është momenti për të mbrojtur me dinjitet atë që meritoni. Forca juaj e brendshme dhe bukuria që reflektoni do t’ju ndihmojnë të fitoni respekt dhe admirim. Shkëlqeni pa frikë: ky është momenti juaj për të dalë në pah.
—
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Intuita juaj bëhet arma më e fortë në këtë periudhë. Idetë që lindin tani mund të jenë vendimtare për të ardhmen. Si shenjë uji, ju keni aftësinë të ringjalleni pas çdo vështirësie dhe të ktheni pengesat në mundësi. Hëna ju jep forcë, vendosmëri dhe aftësi për të vepruar me qetësi, por me qëllim të qartë. Besoni në instinktin tuaj edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë plotësisht rrugën që po ndiqni. Mos lejoni askënd të nënvlerësojë përpjekjet apo vizionin tuaj. Yjet ju mbështesin me energji të qëndrueshme për t’i çuar projektet drejt suksesit. Vlerësojeni fuqinë tuaj të brendshme – ajo do t’ju çojë më larg sesa mendoni.
—
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Një kthesë pozitive po ndodh në marrëdhëniet tuaja shoqërore dhe personale. Pas muajve të ngarkuar me tensione, tani keni mundësi të rilidheni me njerëz që ju japin energji të mirë. Venusi, që nuk është më në kundërshtim, sjell lehtësi dhe dëshirë për të jetuar dashurinë pa ankth e frikë. Në punë, komunikimi përmirësohet dhe bashkëpunimi bëhet më produktiv. Do të ndieni rikthimin e besimit dhe të sigurisë, si në jetën profesionale ashtu edhe në atë emocionale. Përfitoni nga ky moment për të hapur horizonte të reja dhe për të rikthyer gëzimin që ndoshta ju kishte munguar.
—
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Hëna në kundërshtim mund ta bëjë këtë fillim jave disi të lodhshëm. Do të ndiheni të shpërqendruar ose të mbingarkuar me detyra që kërkojnë më shumë energji sesa keni. Mos e teproni me përpjekjet dhe mësoni të njihni kufijtë tuaj. Yjet këshillojnë të ulni ritmin për 1–2 ditë, të shmangni debatet dhe të mos e ngarkoni veten me përgjegjësi të panevojshme. Një pushim, një gjumë i mirë ose një shëtitje mund të ndihmojnë shumë për të rifituar qartësi dhe energji. Mos harroni: nganjëherë, për të ecur përpara me forcë, duhet të dini edhe kur të ndaloni për t’u çlodhur.
—
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Ditët në vijim kërkojnë kujdes me financat. Pagesa, borxhe ose detyrime të vogla mund të shkaktojnë pak stres. Mos e lini asgjë pezull — përballojini gjërat me rregull dhe maturi. Në familje mund të ketë tensione për shkak të stresit, por Venusi ju ndihmon të rivendosni qetësinë dhe komunikimin. Një bisedë e sinqertë do të shërbejë për të zbutur keqkuptimet dhe për të kthyer harmoninë. Në dashuri, dita sjell një frymë më të ngrohtë dhe të afërt. Është momenti ideal për të folur hapur me partnerin dhe për të rikthyer ekuilibrin në çift.
—
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Kjo javë nis me frymë pozitive dhe kreativitet të lartë. Yjet ju mbështesin me energji dhe optimizëm, duke ju shtyrë drejt iniciativave të reja. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të sinqerta dhe të qarta. Keni mundësinë të merrni vendime të rëndësishme, por kujdes me impulsivitetin — mos veproni nën emocionet e momentit. Merrni kohën e duhur për të reflektuar dhe për të kuptuar çfarë doni vërtet. Me durim dhe qartësi mendore, kjo periudhë mund të kthehet në një etapë të bukur rritjeje personale dhe emocionale. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd