LIVE | Zgjedhjet lokale në Kosovë, votuan vetëm 39 për qind. Rezultatet në të gjithë vendin

Të nderuar lexues, përshëndetje. Jemi në këtë transmetim të drejtpërdrejtë që do të vazhdojë gjatë gjithë natës për t’ju njohur me procesin zgjedhor në Kosovë, pjesëmarrjen, rezultatet dhe zhvillimet që lidhen me to
22:11 Lipjan: Imri Ahmeti i LDK-së drejt një mandati të tretë, në epërsi me mbi 50% të votave
Sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), në Komunën e Lipjanit po prin bindshëm Imri Ahmeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), duke u pozicionuar për ta siguruar edhe një mandat të ri në krye të komunës.
Deri në orën 21:44, janë numëruar 60 vendvotime nga gjithsej 88, ndërsa nga 66,348 votues të regjistruar, janë përpunuar rreth 19,000 vota.
Rezultatet e deritanishme tregojnë këtë renditje:
Imri Ahmeti (LDK) – 50.11%, përkatësisht 9,521 vota;
Shukri Buja (PDK) – 30.55%, apo 5,804 vota;
Ilir Qeriqi (Lëvizja Vetëvendosje) – 17.04%, që përbën 3,367 vota.
Procesi i numërimit të votave po vazhdon, por diferenca e dukshme në rezultatet paraprake e vendos Imri Ahmetin në pozitë të favorshme për ta siguruar mandatin e tretë në drejtimin e komunës së Lipjanit.
22:10 Abdixhiku: LDK ka fituar, prin dhe është në garë në 12 komuna
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se 12 tetori është një ditë fitoreje për LDK-në, duke theksuar se partia që ai udhëheq ka fituar, prin ose është ende në garë në 12 komuna të vendit.
Në një prononcim pas mbylljes së votimit, Abdixhiku u shpreh se rezultatet e deritanishme dëshmojnë për rritjen dhe konsolidimin e LDK-së në nivel lokal, duke e cilësuar këtë si një kthesë pozitive për partinë.
“LDK ka fituar, prin dhe është në garë në 12 komuna. Kjo është dëshmi e qartë se qytetarët kanë besuar në seriozitetin dhe ofertën tonë qeverisëse,” – tha Abdixhiku, duke falënderuar strukturat e partisë dhe votuesit për mbështetjen e treguar.
Ai shtoi se procesi zgjedhor është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe demokratike, ndërsa ftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të vazhdojë me numërimin dhe publikimin transparent të rezultateve.
22:08 Lipjan: Imri Ahmeti i LDK-së drejt mandatit të radhës me mbi 50% të votave
Qytetarët e Lipjanit po i qëndrojnë besnikë Imri Ahmetit nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), i cili aktualisht po prin bindshëm në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), deri në orën 21:44 janë numëruar 60 vendvotime nga gjithsej 88, ndërsa nga 66,348 vota të regjistruara, janë përpunuar 19,000 vota.
Rezultatet e deritanishme tregojnë se:
Imri Ahmeti (LDK) kryeson me 50.11%, që përkthehet në 9,521 vota.
Shukri Buja (PDK) renditet i dyti me 30.55%, apo 5,804 vota.
Ilir Qeriqi (Lëvizja Vetëvendosje) mban vendin e tretë me 17.04%, apo 3,367 vota.
Procesi i numërimit të votave në Lipjan po vazhdon, por diferenca aktuale e vendos Imri Ahmetin në një pozitë të favorshme për ta siguruar edhe një mandat të ri në krye të komunës.
22:07 Drenas: Ramiz Lladrovci në epërsi të qartë me mbi 53% të votave
Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), deri më tani janë numëruar 27.40% e kutive të votimit në Komunën e Drenasit.
Rezultatet paraprake tregojnë një epërsi të dukshme për Ramiz Lladrovcin, i cili aktualisht udhëheq me 53.44% të votave, që përkthehen në 3,431 vota.
Në vendin e dytë renditet Petrit Hajdari nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 38.18%, apo 2,451 vota, ndërsa Egzona Tërdevci nga Lëvizja Vetëvendosje mban vendin e tretë me 3.33%, që i korrespondojnë 214 votave.
Procesi i numërimit po vazhdon, por avantazhi i Lladrovcit deri më tani është i qartë dhe e pozicionon atë si favorit për të siguruar një mandat tjetër në krye të Drenasit.
22:06 Skënderaj: Sami Lushtaku i PDK-së në epërsi të bindshme me mbi 10 mijë vota
Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), në Komunën e Skënderajt po udhëheq bindshëm Sami Lushtaku nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).
Pas procesimit të 82.75% të vendvotimeve, Lushtaku ka siguruar 10,752 vota, duke ruajtur një avantazh të madh ndaj kundërshtarëve politikë.
Në vendin e dytë renditet Hysni Mehani nga Lëvizja Vetëvendosje, me 1,289 vota, ndërsa Sokol Halili nga Iniciativa Qytetare për Skënderajn është i treti me 926 vota.
Rezultatet tregojnë një diferencë të thellë mes kandidatit të PDK-së dhe rivalëve të tij, ndërsa numërimi i mbetur pritet të konfirmojë fitoren e mundshme të Lushtakut në këtë komunë bastion të partisë.
22:05 Rahovec: Smajl Latifi i AAK-së në epërsi me mbi 40% të votave
Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, në Komunën e Rahovecit aktualisht po prin Smajl Latifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK).
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Latifi ka marrë 40.17% të votave, që përkthehen në 6,434 vota.
Në vendin e dytë renditet Ali Dula nga Lëvizja Vetëvendosje, me 22.68% ose 3,677 vota, ndërsa shumë afër tij, në vendin e tretë, është Burim Krasniqi i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) me 22.57%, apo 3,659 vota.
Deri në orën 21:54, janë numëruar 60 vendvotime nga gjithsej 77, që përfaqësojnë 16,212 vota të vlefshme nga 59,573 qytetarë me të drejtë vote në këtë komunë.
Procesi i numërimit po vazhdon, dhe rezultatet përfundimtare pritet të publikohen nga KQZ-ja në orët në vijim.
22:04 Fushë Kosovë: Valon Prebreza i Vetëvendosjes në krye pas numërimit të mbi 60% të kutive
Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), janë numëruar më shumë se 60% e kutive të votimit në Komunën e Fushë Kosovës.
Në krye të garës ndodhet Valon Prebreza nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili aktualisht prin me avantazh ndaj kundërshtarëve.
Në vendin e dytë renditet Besnik Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ndërsa Rrahim Tërnava i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) mban vendin e tretë.
Numërimi i votave po vazhdon, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të publikohen nga KQZ-ja pas përpunimit të plotë të të gjitha kutive të votimit.
21:58 Suharekë: Bali Muharremaj në epërsi sipas rezultateve të para të KQZ-së
Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), në Komunën e Suharekës aktualisht po prin Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ndërsa pas tij renditet Ardian Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK).
Në fshatin e tij të lindjes, Gjinoc, Muharremaj ka marrë 63.9% të votave, duke siguruar mbështetje të gjerë nga banorët e zonës.
Nga ana tjetër, Ardian Shala, në fshatin e tij Mushtisht, ka dalë i pari me 47.12% të votave, përballë Muharremajt, i cili ka marrë 36.14% në atë vendvotim.
Procesi i numërimit të votave në Suharekë është ende në vazhdim, dhe rezultatet përfundimtare pritet të konfirmohen nga KQZ-ja në orët e ardhshme.
21:56 Vushtrria
Pas numërimit të më shumë se 50% të votave, Ferit Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) po udhëheq garën për kryetar të Komunës së Vushtrrisë.
Në vendin e dytë renditet Sylejman Meholli nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili ka arritur 29.42% të votave, ndërsa i treti është Xhafer Tahiri i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).
Numërimi i votave është ende në proces, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të publikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në orët në vijim.
21:50 Prishtina
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar 70 kuti votimi nga 268 në Prishtinë.
Deri më ttanipo prin kandidati i LDK-së, Përparim Rama, me 34.08 për qind të votave, i pasuar nga Hajrulla Çeku i VV-së me 32.91 për qind.
Në vendin e tretë është Uran Ismaili i PDK-së me 27,.49 për qind apo 6 mijë e 529 vota, ndërsa i katërti renditet Bekë Berisha i AAK-së me 759 vota apo 3.2 për qind.
21:49 – Mitrovica
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po publikon rezultatet e para nga gara në Mitrovicë të Veriut që duket se do të ketë balotazh.
Nga 9.09% e kutive të numëruara deri më tani në Mitrovicë të Veriut po prin Millan Radojeviq me 40.16 për qind të apo 102 vota.
Në vendin e dytë është kryetari aktual, Erden Atiqi, me 33.86 për qind apo 86 vota.
Në vendin e tretë është Flutura Hamza Azemi nga PDK-ja me 15.75 për qind apo 40 vota.
21:39 Obiliq
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar 60.61 për qind të kutive të votave në komunën e Obiliqit.
Në vendin e parë deri më tani nga 20 kuti të numëruara është Xhafer Gashi i LDK-së me 47.21 për qind apo 3 mijë e 321 vota.
I dyti renditet Halil Thaçi i Lëvizjes Vetëvendosje me 41.61 për qind apo 2 mijë e 927 vota.
Ndërsa i treti renditet Goran Dançetoviqi i Listës Serbe me 417 vota apo 5.93 për qind.
20:44 Rezultatet preliminare të pjesëmarrjes në zgjedhjet komunale në Kosovë
Sipas të dhënave të para të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), deri në orën 19:00 të ditës së sotme kanë votuar 791 mijë e 123 qytetarë, që përfaqësojnë 39.07% të 2 milionë e 25 mijë e 105 votuesve me të drejtë vote. Të dhënat janë bazuar në raportimet nga 95% e vendvotimeve në të gjithë vendin.
Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, në konferencën për media të mbajtur në orën 19:30, njoftoi se procesi i votimit ka përfunduar në orën 19:00 dhe se në shumicën e vendvotimeve ka nisur tashmë numërimi i fletëvotimeve. Ai theksoi se dita e zgjedhjeve është zhvilluar qetësisht dhe në përputhje me kërkesat ligjore, pa incidente që do të mund të cenonin integritetin apo besueshmërinë e procesit.
Radoniqi theksoi se numërimi i votave do të zhvillohet në dy faza: fillimisht do të numërohen votat për kandidatët për kryetarë komunash, ndërsa më pas do të vazhdohet me numërimin e votave për subjektet politike që garuan për Kuvendet Komunale.
Kreu i KQZ-së u bëri thirrje anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të veprojnë me profesionalizëm, paanshmëri dhe respektim të plotë të ligjit, në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet.
Ai gjithashtu kujtoi se nga ora 19:00 ka filluar afati 48-orësh për paraqitjen e ankesave në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), që lidhen me procesin e votimit të sotëm.
KQZ pritet të publikojë rezultatet e para të numërimit sapo të përfundojë faza e parë e verifikimit dhe përmbledhjes së votave në komunat përkatëse.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd