Mbyllen vendvotimet në Kosovë. Dalin exit poll-et e para. Ja sa ishte pjesëmarrja?

Prishtinë- Në 38 komunat e Kosovës ka nisur zyrtarisht mbyllja e qendrave të votimit, duke përmbyllur një ditë votimi që zgjati 12 orë, gjatë së cilës qytetarët patën mundësinë të zgjedhin udhëheqësit e rinj komunalë dhe përbërjet e reja të kuvendeve komunale.
Siç është praktikë në zgjedhje, qendrat ku ka ende qytetarë në radhë për të votuar do të mbeten të hapura edhe pas orës 19:00, për të garantuar që çdo votues të mund të shfrytëzojë të drejtën e tij ligjore për të votuar.
Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), pjesëmarrja në votime deri në orën 18:00 ka qenë rreth 33%. Shifra përfundimtare e pjesëmarrjes dhe vlerësimi i përgjithshëm i procesit pritet të bëhen publike në konferencën zyrtare të KQZ-së, e parashikuar për në orën 19:30.
Procesi zgjedhor është zhvilluar përgjithësisht në mënyrë të qetë dhe pa incidente madhore, ndërsa autoritetet janë angazhuar në monitorimin dhe mbarëvajtjen e votimeve gjatë gjithë ditës.
Gara për kryetar të Komunës së Prishtinës pritet të shkojë në balotazh, sipas exit poll-eve të publikuara menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve.
Sipas rezultateve të para jozyrtare nga disa media në Kosovë, në raundin e dytë do të përballen:
Përparim Rama – kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK)
Hajrulla Çeku – kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV)
Exit poll-et tregojnë se Rama ka një epërsi të lehtë ndaj Çekut, por jo mjaftueshëm për të siguruar fitoren në raundin e parë. Kjo do të thotë se më 9 nëntor, kryeqytetasit do të kthehen sërish në votime për të zgjedhur mes dy kandidatëve më të votuar.
