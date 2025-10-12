Fox: Tre shenjat më pak me fat të ditës – E diel, 12 tetor 2025. Dhe këshillat e astrologut

Disa shenja sot përballen me tensione, pasiguri ose thjesht me lodhje të akumuluar gjatë javës. Yjet nuk janë kundër për t’i dënuar, por për t’i ftuar të ndalojnë, të reflektojnë dhe të rikuperojnë ekuilibrin.
Këto ditë nuk janë për të bërë hapa të mëdhenj, por për të kuptuar drejtimin që duhet marrë në javët e ardhshme.
Ja cilat janë 3 shenjat më pak me fat të së dielës, 12 tetor 2025, sipas Paolo Fox:
♑ Bricjapi – Heshtja mund të kthehet në pengesë
Qielli të jep mundësi të mira, por Jupiteri në opozitë të paralajmëron për tensione në komunikim. Sot ke prirjen të tërhiqesh në vetvete, ndoshta sepse ndihesh i lodhur ose i keqkuptuar. Por heshtja mund të keqinterpretohet, sidomos në dashuri, ku partneri ka nevojë për fjalë, për konfirmime dhe për afërsi emocionale.
Në punë mund të ketë vonesa ose bashkëpunëtorë që nuk ndjekin ritmin tënd. Mos u irrito: çdo nxitim do të të kushtojë më shumë energji sesa rezultat.
👉 Këshilla e ditës: flisni më shumë, edhe nëse ndjeni lodhje. Fjalët sot vlejnë më shumë se veprimet.
—
⚖️ Peshorja – Lodhje e madhe dhe nevojë për qetësi
Nuk është një ditë negative, por trupi dhe mendja kanë nevojë për pushim. Ke punuar shumë, ndoshta pa menduar për veten, dhe tani ndihesh i zbrazët. Edhe një koment i vogël mund të të nervozojë më shumë se zakonisht. Kjo është shenjë se duhen disa orë vetëm për ty.
Në dashuri, lodhja mund të shkaktojë ftohtësi ose distancë, por kjo kalon shpejt. Nga data 13 tetor Venusi do të sjellë një rritje të madhe emocionale.
👉 Këshilla e ditës: mos u detyro të jesh aktiv. Pusho, fli, dhe mos harro – edhe qetësia është produktive.
—
♒ Ujori – Shtrëngime financiare dhe pak tensione
Je shpirt i lirë, por sot realiteti të tërheq me forcë poshtë: çështjet financiare, faturat apo detyrimet të bezdisin dhe të prishin humorin. Aspektet e Mërkurit dhe Marsit flasin për vonesa, gabime burokratike ose shpenzime të paparashikuara.
Në dashuri, përkundrazi, dita është e mirë, por ndoshta nuk arrin ta shijosh plotësisht sepse mendja jote është e zënë me llogari.
👉 Këshilla e ditës: mos u mërzit nëse çdo gjë duket “ngrirë” – nga data 13 situata do të zbutet, dhe mund të marrësh frymë më lirshëm. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd