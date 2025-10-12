Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plas keq te serbët! Futbollisti akuzon trajnerin për tradhëti, pasi i mundi Shqipëria
Transmetuar më 12-10-2025, 09:50

SERBI – Futbollisti i Crvena Zvezdës dhe lojtari i kombëtares serbe, Nemanja Radonjiç, i cili nuk u aktivizua në ndeshjen në Lekovc, e ka akuzuar ashpër trajnerin Dragan Stojkoviç pas humbjes kundër Shqipërisë.

Në story-n e tij në Instagram, Radonjic postoi një foto të tij të veshur me një fanelën e kombëtares serbe, por edhe një flamur japonez, së bashku me hitin e njohur të Indira Radiç, “Heroji”.

“Ti nuk ishe kurrë hero, të fal për këtë, sepse tradhtarët e duan vetëm veten” është teksti i këngës, që me sa duket Radonjiç ia ka dërguar trajnerit Stojkoviç. Komentet bëjini vetë, por mesazhi lënë të kuptohet se ai ka tradhëtuar serbët në humbjen me Shqipërinë.

