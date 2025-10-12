Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Me zemrën plot të këtyre djemve, ju uroj të diel të qeshur’! Kryeministri Rama poston foton e ditës
Transmetuar më 12-10-2025, 08:49

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot foton e ditës, e gjithë skuadra e kombëtares shqiptare në festë pas fitores historike me Serbinë.

“MIRËMËNGJES

dhe me zemrën plot të këtyre djemve, ju uroj të diel të qeshur”, shkruan Rama në postimin e tij.

Shqipëria mundi dje Serbinë në Leskovc, ndeshje e cila luhet në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. Goli i shënuar nga Rey Manaj shënoi historinë për kombëtaren shqiptare.

