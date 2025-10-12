Sylvinho: Një hap më afër botërorit! Fitore për kombin, jam krenar me skuadrën!

Trajneri i kombëtares së Shqipërisë, Sylvinho komplimentoi skuadrën pas fitores 0-1 ndaj Serbisë.
“Futbolli është për t’u vlerësuar, sot është një ditë shumë e bukur, e paharrueshme. Kemi mundur një kundërshtar shumë të fortë, të vështirë, jemi në lojë, nuk është vendosur asgjë, është një hap i rëndësishëm. Ishte Manaj, është jeta jonë, sot shkohet andej, një penallti, gabohet… Ky është një lojtar që ne kemi besim shumë. Ndaj kur shkon e punon 24 orë, e di që mund t’u japësh besim, është jeta e trajnerit. Mbeten dy ndeshje, kemi humbur vetëm një. Por pastaj nëse ndodh diçka e fiton 1-0, jo nuk është mirë, jo ashtu… Tre pikë janë të mira, janë shumë të mira.
Unë u bëj komplimente të gjithëve. Një lojtar nuk është se shkon në fushë për tre gola. Futbolli nuk është i lehtë. Broja bëri një ndeshje të vështirë, ai kishte Pavloviç një ndër më të fortët, ishte 60 minuta një kundër një me të duke e përballuar, e kaloi, krosoi. Uzuni, i jashtëzakonshëm, se kjo është një skuadër ku fillimisht është njeriu. Ai mund të përfitojë nga hapësira. Jam krenar për të gjithë, edhe Uzuni e Broja ndonëse nuk kanë shënuar, kanë bërë shumë për ekipin.
Largimi? Më kanë bërë këtë pyetje në Shqipëri dhe një gazetar serb dje. Po përgjigjem njëlloj, për të ardhmen time mendoj unë. Nuk më shqetëson, jam krenar për të gjithë, i ndërgjegjshëm për punë. Na mungojnë ende dy ndeshje shumë të rëndësishëm por për të ardhmen mendoj unë.
Siç e thashë për Rein, ai ka eksperiencë, ndodh. Unë mundohem të kem një raport të mirë dhe të jem gjithmonë i edukuar me gazetarët, por kaq është, është edhe një punë investigative për të dhënë diçka me raste… Flas mirë, në mënyrë të edukuar, mundohem gjithmonë të përgjigjem mirë. Është bërë një ndeshje e jashtëzakonshme, jo vetëm kjo, edhe në shtëpi e kemi bërë ndaj tyre.
Bajrami? Ishte pak i zhgënjyer, ndodh. Unë kur hyj në fushë i them “Nedim futu se me ndryshimin e ritmit do e gjesh portën”, Ai e di. Aty në fund, portieri u tregua i aftë dhe priti deri në fund. Ishte i zhgënjyer, Në ndeshjen e ardhshme do të vijë goli.
Mesazhi për shqiptarët është që jam krenar, është fitore e gjithë kombit, është një fitore e lojtarëve që ia kushtojmë vendit e ta gëzojnë 100%. Sa i përket të ardhmes, mungojnë dy ndeshje, unë jam trajner dhe kam eksperiencë. Dhe i them që ka ende shumë për të bërë, gjithçka e hapur. Kemi bërë një hap të rëndësishëm, për të qenë në garë. Nuk ka ndodhur asnjëherë që të jemi në garë që të luajmë për play-off. A mund t’i kushtoj një sekond dikujt tjetër? Salihi, në SHBA, edhe ti meriton shumë. Ke bërë një punë të shkëlqyer me ne, është për ty dhe familjen tënde”, tha Silvinjo për “SuperSport” pas ndeshjes.
