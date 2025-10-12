Humbja me Shqipërinë, trajneri serb Stojkovic jep dorëheqjen

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-10-2025, 00:16
Dragan Stojkovic nuk është më trajner i Serbisë. Tekniku ka dhënë dorëheqjen, pas humbjes 0-1 ndaj Shqipërisë në Leskovac.
“Kisha në bisedë me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm. Kam paraqitur dorëheqjen. Nuk e prisja humbjen ndaj rivalit direkt.
Marr përgjegjësinë dhe jam unë fajtori i vetëm. Më vjen keq që humbëm ndeshjen, por futbolli kështu është”, tha Stojkovic.
