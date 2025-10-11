Ndërron jetë në moshën 79-vjeçare aktorja e njohur e “Kumbarit”

Ndërron jetë në moshën 79-vjeçare aktorja e madhe Diane Keaton. Shkaku i vdekjes së saj nuk është bërë ende i ditur. Një përfaqësues i familjes së Diane Keaton konfirmoi për revistën PEOPLE se ajo vdiq në Kaliforni. Karriera e saj në mënyrë të pashlyeshme nga performanca e saj fituese e çmimit Oscar si e dashura e Woody Allen në komedinë romantike të vitit 1977 “Annie Hall”.
Keaton u bë e famshme në vitet 1970 me rolet e saj në filmat “Kumbari” dhe bashkëpunimet e saj me regjisorin Woody Allen. Ajo fitoi një çmim Oscar për Aktoren më të Mirë për filmin e vitit 1977 “Annie Hall”. Karriera e saj e gjatë përfshin filma të tillë si “Klubi i Grave të Para”, bashkëpunime të shumta me regjisoren Nancy Meyers dhe serinë e filmave “Klubi i Librit”.
Aktorja lindi si Diane Hall në Los Angeles në vitin 1946, më e madhja nga katër fëmijë. Babai i saj ishte inxhinier civil, ndërsa nëna e saj ishte shtëpiake. Megjithatë, Keaton besonte se nëna e saj kishte ëndrra më të mëdha. “Thellë në zemrën e saj, ajo ndoshta donte të bëhej një lloj artisteje”, tha aktorja për revistën PEOPLE në vitin 2004.
