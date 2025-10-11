Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kombëtarja Shqiptare mbërrin në stadiumin e Leskovcit nën masa të rrepta sigurie
Transmetuar më 11-10-2025, 19:58

Leskovc, Serbi – Ekipi Kombëtar i Shqipërisë ka mbërritur mbrëmjen e sotme në stadiumin “Duboçica” të qytetit të Leskovcit, ku do të zhvillohet ndeshja vendimtare kundër Serbisë, e vlefshme për fazën "Play-off" të Kampionatit Botëror 2026.

Në pamjet e siguruara nga vendngjarja, shihet ekipi kuqezi teksa mbërrin në stadium i shoqëruar nga forca të shumta policie dhe njësi speciale. Masat e larta të sigurisë janë zbatuar gjatë gjithë itinerarit të delegacionit shqiptar, nga hoteli në qytetin e Nishit deri në destinacionin përfundimtar në Leskovc.

Organet e sigurisë serbe kanë garantuar një prani të shtuar për të siguruar mbarëvajtjen e këtij takimi me sensitivitet të lartë sportiv dhe diplomatik.

