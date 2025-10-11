Parisi i tha “Faleminderit” luftëtarit të paepur të Shqipërisë Evropiane, Ismail Kadare

Në adresën 63 boulevard Saint-Michel 75005, ku Ismail Kadare shkroi perla të përbotshme dhe të tejkohshme, do të vendoset pllaka e tij përkujtimore.
Në ato pak shkronja, do të kujtohet se Kadare e ngriti Shqipen dhe Shqipërinë në lartësi dhe largësi të panjohura më parë.
Do të mbushemi me krenari se edhe pse ai i përket letërsisë botërore, ushqeu shpirtërisht e lartësoi moralisht popullin e tij.
Do të përjetësohet nderi që Shqipëria dhe shqiptaria tek ai dhe vepra e tij gjetën formën më të lartë të vetvetes.
Do të na kujtohet se Kadare u shndërrua në pasaportën e Shqipërisë atëherë kur vetë Shqipëria ishte brenda kafazit të izolimit, e qëndroi në atë piedestal edhe kur qemë të përbuzur e të keqkuptuar, luftoi për ne, edhe kur ne luftonim kundër Tij.
Në atë pllakë do të gdhendet emri i kolosit kulturor, humanist, patriotik, që na dha gjithçka e nuk mori kurrë asgjë.
Merci Paris! Merci à la France!
