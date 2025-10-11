Të shtëna në Misisipi pas një ndeshjeje në shkollë: 4 të vdekur dhe 12 të plagosur, autorët në kërkim

Leland, Misisipi – 11 Tetor 2025 Katër persona kanë humbur jetën dhe të paktën 12 të tjerë janë plagosur pas një sulmi me armë zjarri që ndodhi pas mesnate në qytetin Leland të shtetit të Misisipit, SHBA. Ngjarja ndodhi në një rrugë pranë ambientit ku ishte zhvilluar një ndeshje futbolli mes dy shkollave të mesme, raporton CBS News.
Sipas kryetarit të bashkisë së Leland, John Lee, të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitale, katër prej tyre me helikopter. Gjendja shëndetësore e të dëmtuarve nuk është bërë ende publike.
Deri tani, nuk është arrestuar asnjë i dyshuar dhe hetimet po vijojnë intensivisht nga autoritetet lokale dhe agjencitë federale.
Ngjarja ndodhi pas përfundimit të një ndeshjeje ndërmjet shkollës së mesme Leland dhe asaj të Charleston, ku qindra njerëz ishin të pranishëm për të ndjekur ekipet lokale.
Zyrtarët e distriktit shkollor dhe komuniteti janë shprehur të tronditur nga ngjarja, ndërsa priten masa shtesë sigurie për eventet e ardhshme në shkollat publike.
