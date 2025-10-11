Ngjarje e rëndë në Shijak: 28-vjeçari dyshohet për ngacmim ndaj një të miture, shpallet në kërkim

Shijak, 11 Tetor 2025 – Një 28-vjeçar me banim në Peqin është shpallur në kërkim nga policia, pas një denoncimi të bërë nga familjarët e një vajze 12-vjeçare, e cila dyshohet se është ngacmuar nga i riu.
Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur më 5 tetor në Shijak. Menjëherë pas kallëzimit, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Shijakut kanë nisur veprimet për lokalizimin dhe ndalimin e të dyshuarit, i identifikuar me inicialet M. K.
“Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme hetimore,” thuhet në deklaratën e Policisë.
Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes janë në vijim.
