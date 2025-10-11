Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në aksin Lushnjë-Berat, shoferi bashkë me mjetin përfundon në kanal
Transmetuar më 11-10-2025, 15:29

BERAT- Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në rrugën hyrëse të Fier-Sheganit, në aksin nacional Lushnjë–Berat. Nga të dhënat e para, mësohet se një automjet tip “Toyota”, me drejtues A. G., rreth të 30-tave, ka dalë nga rruga në një kthesë për shkak të shpejtësisë së lartë.

Shoferi është nxjerrë nga automjeti dhe është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë Rrugore dhe zjarrfikësit e Lushnjës, megjithatë ndërhyrja e këtyre të fundit nuk ka qenë e nevojshme.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit dhe po punon për disiplinimin e trafikut në zonë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...