Burri fiton titullin e njeriut me emrin më të gjatë në botë!
Transmetuar më 11-10-2025, 15:11

Një burrë nga Zelanda e Re ka fituar titullin e njeriut me emrin më të gjatë në botë. Laurence Watkins ndryshoi ligjërisht emrin e tij në mars të vitit 1990 duke shtuar mbi 2.000 emra të mesëm, duke arritur gjithsej 2.253 fjalë. Fillimisht kërkesa e tij u refuzua nga Zyra e Regjistrit, por Gjykata e Lartë vendosi në favor të tij. Pas këtij rasti, autoritetet ndryshuan dy ligje për të penguar raste të ngjashme në të ardhmen.

Laurence, që punonte në bibliotekën e qytetit, zgjodhi emrat nga libra dhe sugjerime të kolegëve. Ai thotë se sfida më e madhe është se emri i tij nuk përshtatet në asnjë dokument identifikimi. Megjithatë, ai mbetet krenar për rekordin e tij të pazakontë.

