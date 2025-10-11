Revolucion në trajtimin e kancerit: Histotripsia, metoda e re që shkatërron tumoret me valë zanore

Një zbulim i rastësishëm në laboratorët e Universitetit të Miçiganit po revolucionarizon trajtimin e kancerit. Histotripsia, një teknikë inovative që përdor valë ultratingulli me frekuencë të lartë për të shkatërruar tumoret, po ndryshon mënyrën se si mjekësia i qaset kësaj sëmundjeje.
E zhvilluar nga Zhen Xu, kjo metodë përdor mikro-flluska që shpërthejnë dhe fragmentojnë indet e sëmura, duke lejuar që sistemi imunitar të eliminojë mbeturinat pa pasur nevojë për ndërhyrje kirurgjikale.
Në vitin 2023, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) miratoi përdorimin e saj për trajtimin e tumoreve të mëlçisë, ndërsa në qershor 2025, Mbretëria e Bashkuar bëri të njëjtën gjë duke e futur në programin e pajisjeve inovative të NHS.
Studiuesit vlerësojnë se histotripsia ka një shkallë suksesi teknike prej 95%, me pak efekte anësore, dhe është një shpresë e madhe për pacientët me kancer që kërkojnë alternativa më të sigurta dhe më pak invazive.
“Ultratingulli nuk është vetëm një mjet imazherie, por një armë e fuqishme kundër tumoreve,” thotë Julie Earl, studiuese në Institutin Ramón y Cajal në Spanjë.
