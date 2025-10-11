Federata serbe rikthen flamurin shqiptar në stadiumin ku do të luhet ndeshja

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-10-2025, 13:59
Federata Serbe ka rikthyer flamurin shqiptar në stadiumin “Dubocica” ku do të luhet takimi mes Serbisë dhe Shqipërisë.
Një ditë më parë, gjatë stërvitjes së Kombëtares shqiptare në këtë stadium, flamuri kuqezi nuk ishte vendosur.
Federata reagoi duke thënë se nuk vendosën flamurin në mënyrë që të shmangnin ndonjë incident të pakëndshëm dhe që do ta vendosnin ditën e ndeshjes.
