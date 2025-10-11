Vuajti dënimin për vrasjen e një biznesmeni, lirohet nga 41 biss Altin Kodra

Është liruar nga burgu i Peqinit, Altin Kodra.
Kodra ishte në regjimin 41 biss dhe u lirua pas përfundimit të dënimit.
Altin Kodra ishte dënuar me 22 vjet burgim nga Gjykata e Shkodrës, për vrasjen e një biznesmeni në Shkodër në vitin 2006.
Gjatë kohës që ka qenë duke vuajtur dënimin, ai është dënuar edhe për vepra të tjera penale.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë e ka dënuar për kryerjen e veprës penale “Largim nga vendi i qëndrimit”.
Po ashtu, është dënuar në dy raste të tjera, me vendim të formës së prerë për kryerjen e veprës penale “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në IEVP”
