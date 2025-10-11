Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjilan, arrestohet një i dyshuar në rastin e rrëmbimit dhe dhunës ndaj një burri. Dy në kërkim
Transmetuar më 11-10-2025, 12:30

Gjilan, 11 Tetor 2025 – Një person është arrestuar në kuadër të hetimeve për rrëmbimin dhe dhunimin e një burri në fshatin Bresalc të Gjilanit. Viktima, 37-vjeçar, kishte mbetur i mbajtur me forcë dhe i dhunuar fizikisht më 7 tetor, por arriti të shpëtojë dhe ta raportojë rastin në Policinë e Kosovës.

Pas hetimeve intensive, më 10 tetor në rrugën e Kumanovës, Task Forca ka ndaluar Shemsedin Kasumin, 43 vjeç, i dyshuar për përfshirje në këtë rast. Dy persona të tjerë janë ende në arrati.

I arrestuari ndodhet në ndalim 48 orësh dhe hetimet vazhdojnë nga Njësia e Hetimeve Rajonale në Gjilan për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe gjetjen e bashkëpunëtorëve të tjerë.

