Parashikimi i motit për sot, 11 tetor 2025

Transmetuar më 11-10-2025, 07:48
Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 7m/s,ndërsa përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësi 16m/s
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1-3 ballë.
