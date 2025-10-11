Kualifikueset e botërorit, Gjermania dhe Franca nuk falin. Merr pikë edhe Maqedonia

Këtë të premte u luajtën ndeshjet e radhës në kualifikueset e botërorit. Në grupin A, Gjermania fitoi 4-0 ndaj Luksemburgut, në një sfidë pa shumë histori.
Në grupin J, zhgënjen Belgjika, me këta të fundit që nuk shkuan më shumë se një barazim pa gola ndaj Maqedonisë së Veriut. Në grupin D, Franca mbetet perfekte, thyen 3-0 Azerbajxhanin.
Në grupin B, Zvicra mundi 0-2 Suedinë, ndërsa Kosova barazoi pa gola ndaj Sllovenisë.
