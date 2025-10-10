Kosova barazon me Slloveninë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-10-2025, 22:47
Kosova barazoi pa gola ndaj Sllovenisë, në sfidën kualifikuese të botërorit. Dardanët e nisën takimin në sulm duke rrezikuar me Muriqin, por vetëm kaq.
Në fundin e fraksionit, Sesko u përgjigj në krahun tjetër, duke shkaktuar drithërima te vendasit. Pavarësisht rasteve nuk pati gol në pjesën e dytë. Kosova është në vendin e dytë me 4 pikë në grupin B, ndërsa Sllovenia ka 2 pikë.
