Kosova barazon me Slloveninë
Transmetuar më 10-10-2025, 22:47

Kosova barazoi pa gola ndaj Sllovenisë, në sfidën kualifikuese të botërorit. Dardanët e nisën takimin në sulm duke rrezikuar me Muriqin, por vetëm kaq.

Në fundin e fraksionit, Sesko u përgjigj në krahun tjetër, duke shkaktuar drithërima te vendasit. Pavarësisht rasteve nuk pati gol në pjesën e dytë. Kosova është në vendin e dytë me 4 pikë në grupin B, ndërsa Sllovenia ka 2 pikë.

