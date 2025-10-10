Kush mbështeti vrasjen e gjyqtarit Kalaja në rrjetet sociale, rrezikon katër vite burg me Kodin e ri Penal

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja brenda sallës së gjyqit tronditi opinionin publik, por jo të gjithë.
Në rrjetet sociale shpërtheu një valë e gjerë reagimesh absurde që justifikonin veprimin kriminal të autorit.
Vrasja erdhi pas një konflikti shumëvjeçar pronësie të familjes Shkambi dhe disa familjeve në Shkodër.
Pas ekzekutimit, shumë komentues në rrjet shprehën mbështetje për autorin e vrasjes, duke e justifikuar veprimin me argumentin e gjerë se sistemi gjyqësor në Shqipëri është i korruptuar dhe zvarrit çështjet.
Kjo situatë u thellua edhe nga hapja e një faqeje në GoFundMe ku u mblodhën rreth 14 mijë dollarë për avokatin e autorit, para se faqja të mbyllej.
Në këtë kontekst, vlen të theksohet se në draftin e Kodit të ri Penal, i cili është ende në konsultim publik, është përfshirë pikërisht një nen që synon të dënojë këtë lloj sjelljeje.
Neni i ri, Neni 409 (Mbështetja e kryerjes së një krimi), dënon me burgim nga një deri në katër vjet aktin e “mbështetjes së autorit të krimit për veprën që ka kryer, duke lartësuar publikisht veprimin e tij” dhe duke e paraqitur atë “si zgjidhje e pranueshme e situatës”.
Nëse kjo mbështetje bëhet nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv, dënimi rritet.
Ky parashikim ligjor i ri vjen si një masë ndëshkimore ndaj personave që, në vend që të dënojnë dhunën, përkrahin aktet kriminale në hapësirën publike, qoftë kjo edhe virtuale.
