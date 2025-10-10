Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zgjedhjet në 6 bashki, PD miraton kandidatët (EMRAT)
Transmetuar më 10-10-2025, 22:16

TIRANA- Partia Demokratike ka zyrtarizuar kandidatët për zgjedhjet e pjesshme lokale në gjashtë bashki të vendit. Në zgjedhjet e 9 nëntorit, opozita do të përfaqësohet nga 5 kandidatë, duke përjashtuar bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, kandidatura e bashkisë së Tiranës për Florjan Binaj është zyrtarizuar. Ndërsa përsa i përket bashkive të tjera,Gabriel Guma është kandidat i Bashkisë Tepelenë; Dionis Sota është kandidat i Bashkisë Vlorë; Eduart Brahlika është kandidat i Bashkisë Mat; Amarildo Hoxha është kandidat i Bashkisë Cërrik dhe Pavlo Shkarpa për Bashkinë e Beratit.

LISTA:

Florjan Binaj – Tiranë Gabriel Guma – Tepelenë Dionis Sota – Vlorë Eduart Brahlika – Mat Amarildo Hoxha – Cërrik Pavlo Shkarpa – Berat

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...