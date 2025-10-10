Alarm në Fier, autoritetet ndërhyjnë në një familje me kushte tepër shqetësuese

Fier, 10 tetor 2025 – Autoritetet lokale, në bashkëpunim me një ekip specialistësh dhe gazetarët e emisionit investigativ “Piranjat”, kanë ndërhyrë në një familje ku prej kohësh dyshohej për sjellje të papërshtatshme dhe neglizhencë të rëndë ndaj fëmijëve.
Operacioni nisi pas informacioneve se dy të rritur, të afërm të fëmijëve, ishin rikthyer nga jashtë vendit dhe po qëndronin në një zonë pranë qytetit. Gazetarët dhe psikologia e ekipit kontaktuan fillimisht nënën e fëmijëve, e cila konfirmoi se ata ndodheshin aty pranë.
Pas sinjalizimit, ekipi bashkë me policinë u drejtua në një lokal afër spitalit të Fierit, ku u gjetën dy personat të dyshuar. Gjatë komunikimit me gazetarët, ata nuk shfaqën asnjë shenjë pendese apo vetëdije për situatën e krijuar, duke e trajtuar gjithçka si normale.
Gjatë ndërhyrjes, fëmijët rrëfyen ngjarje shqetësuese të ndodhura në banesë, ndërsa nëna u përpoq fillimisht të minimizonte situatën. Njëra prej grave të përfshira pranoi se kishte qenë nën trysni, frikë dhe dhunë psikologjike e fizike nga partneri i saj, duke treguar se ai ushtronte kontroll dhe veprime të papranueshme edhe në prani të fëmijëve.
Në fytyrën e saj u vunë re shenja të dëmtimit fizik, të cilat dyshohet se janë shkaktuar nga dhunë e përsëritur. Ajo deklaroi gjithashtu se ishte kërcënuar me pasoja nëse fliste apo kërkonte ndihmë.
Pas shoqërimit të dy të rriturve në komisariat, nisi faza më delikate: marrja në mbrojtje e fëmijëve. Një grup punonjësish socialë, psikologësh dhe oficerësh policie shkoi në shkollën ku ata mësojnë dhe vlerësoi se fëmijët kishin nevojë të menjëhershme për kujdes të posaçëm, si fizik ashtu edhe emocional.
Fillimisht, nëna refuzoi bashkëpunimin dhe refuzoi të japë pëlqimin për largimin e tyre. Por gjatë komunikimit, vajza 11-vjeçare, e cila deri atëherë kishte heshtur, foli hapur dhe me pjekuri të rrallë, duke e bindur nënën të lejojë zhvendosjen drejt një qendre të specializuar rehabilitimi.
Aktualisht, fëmijët janë marrë nën kujdestari të veçantë dhe janë vendosur në një mjedis të sigurt, ku do të marrin mbështetje psikologjike dhe ndihmë sociale.
Rasti ka hapur një debat të ri për mungesën e raportimit dhe ndërhyrjeve të hershme në familje me probleme të thella, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për përgjegjësi ligjore dhe institucionale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
