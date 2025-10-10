Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kthimi në shtëpi! Pamje prekëse nga Gaza!
Transmetuar më 10-10-2025, 20:19

GAZA-Pamjet që vijnë nga Gaza janë thellësisht prekëse dhe të dhimbshme. Qindra mijëra palestinezë janë nisur në një marshim të ngjashëm me një udhëtim biblik, duke u kthyer drejt shtëpive të tyre, ose asaj që ka mbetur prej tyre pas bombardimeve shkatërruese.

Ata ecin në heshtje mes rrënojave, duke mbajtur me vete vetëm pak sende personale dhe shumë kujtime. Çdo hap i tyre është një përpjekje për t’u rikthyer në jetën që kishin dikur, të mbështetur në një armëpushim të brishtë që mbetet shpresa e vetme për paqe.

Mes gjithë kësaj dhimbjeje, ajo që bie më shumë në sy është dinjiteti i jashtëzakonshëm me të cilin përballen me tragjedinë, një dëshmi e forcës dhe qëndresës së një populli që refuzon të dorëzohet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

