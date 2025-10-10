Momenti me pamje filmike kur civilët rrethojnë ‘Audin’ luksoz me targa angleze para Kryeministrisë

TIRANA- Një operacion i befasishëm policor është zhvilluar pasditen e sotme në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë. Në videon e publikuar nga JOQ, shihet momenti ku efektivët civilë kanë ndaluar një automjet luksoz të tipit “Audi” me targa britanike. Agjentët i nxjerrin nga makina, i shtrijnë përtokë pranë Kryeministrisë dhe i vënë në pranga tre personave që ndodheshin brenda mjetit, të cilët mësohen se ishin të shpallur në kërkim, ndërsa identiteti i tyre ende nuk është bërë publik.
Dëshmitarët në vendngjarje shihen të trembur e të frikësuar nga skena, e bëjnë me dije se gjithçka ka ndodhur brenda pak sekondave.
