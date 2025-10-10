Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndahet nga jeta babai i Genard Hajdinit
Transmetuar më 10-10-2025, 19:49

TIRANË- Paqësor Hajdini, babai i personazhit të njohur të rrjeteve sociale, Genard Hajdini ka ndërruar jetë, pak javë pasi u dhunua barbarisht në rrugë bashkë me të birin. Lajmin për vdekjen e 74-vjeçarit e ka konfirmuar vetë familja Hajdini nëpërmjet një lajmërimi për vdekje.

I moshuar ka ndërruar jetë pak javë pasi ai dhe i biri u dhunuan në një lokal të rrugës “Bardhyl” në Tiranë. Konkretisht më 3 gusht ato u sulmuan fizikisht nga një 40-vjeçar.

