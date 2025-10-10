Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sërish incident në Gjykatën e Vlorës! 70-vjeçari godet punonjësin e sigurisë
Transmetuar më 10-10-2025, 15:08

Nj• tjetër incident është regjistruar në ambientet e Gjykatës së Vlorës.

Një qytetar ka debatuar me punonjësin e sigurisë dhe më pas e ka goditur atë me grusht në fytyrë.

Policia e Vlorës, pas marrjes së njoftimit, ka ndërhyrë menjëherë dhe ka shoqëruar autorin në komisariat. Kujtojmë se më parë ishte regjistruar një përplasje me avokatin e Monika Kryemadhi dhe një prej rojeve të sigurisë.

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin S. H., 70 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë një konflikti për motive të dobëta ka goditur me grusht në fytyrë shtetasin K. T., 65 vjeç, punonjës sigurie në gjykatë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprime të mëtejshme procedurale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...