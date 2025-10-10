I la shqiptarit gjysmën e pronës, zbardhet testamenti i pronarit grek! Si e ndau pasurinë 3 ditë para se të ekzekutohej

Pronari i kampingut AMMOS në Finikounda, i vrarë së bashku me mikun e tij shqiptar, i kishte lënë pjesën më të madhe të pasurisë nipit të tij, sipas një testamenti të hartuar vetëm tre ditë para vrasjes. Ky nip ishte gjithashtu dëshmitar i krimit të dyfishtë. Në fillim të testamentit, 68-vjeçari shkruan: “Unë shkruaj testamentin tim në rast vdekjeje të papritur”, duke lënë të kuptohet se kishte frikë për jetën e tij.
Ai shprehet se nipin – djalin e vëllait të ndjerë – e kishte rritur vetë dhe e konsideronte si birin e tij, për shkak të respektit dhe dashurisë që kishte treguar ndaj tij. Për këtë arsye, ia linte atij pjesën më të madhe të pasurisë. Mikut të tij shqiptar, kujdestar i kampingut dhe bashkëpunëtor i afërt, i la gjysmën e një are që zotëronte me nipin, si dhe shuma të konsiderueshme parash në banka në Pylos.
Në fund të testamentit, ai shpreh dëshirën që motra dhe nipi i saj të përfitonin nga 100.000 euro secili. Ndërkohë, miku shqiptar do të përfitonte edhe 200.000 euro nëse nipi do të vendoste të shiste pronën. Sipas burimeve nga policia, ekziston edhe një testament më i vjetër i 68-vjeçarit, i hartuar rreth një vit më parë. Autoritetet besojnë se krahasimi mes dy testamenteve mund të ndihmojë në zbardhjen e motivit të vrasjes së dyfishtë.
