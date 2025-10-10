Avokati i Monika Kryemadhit, përfshihet në incident në Gjykatë. Shoqërohet në polici

Vlorë, 10 Tetor 2025 – Një incident është shënuar sot paradite në ambientet e Gjykatës së Shkallës së Parë në Vlorë, ku një avokat ka ushtruar dhunë ndaj një punonjësi sigurie.
Sipas burimeve nga vendngjarja, bëhet fjalë për avokatin Redi Llanaj, i njohur publikisht për përfaqësimin ligjor të ish-kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi. Ngjarja ka ndodhur në zonën e kontrollit me detektorë metalesh, ku avokati dyshohet se ka refuzuar të kalojë në mënyrë të rregullt përmes kontrollit të sigurisë.
Pas një debati verbal me punonjësin e rendit, situata ka agravuar në një përplasje fizike. Roja e sigurisë ka raportuar për dhunë nga ana e avokatit, ndërsa ky i fundit është shoqëruar menjëherë në ambientet e Policisë për të dhënë deklarime lidhur me ngjarjen.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e incidentit dhe për të përcaktuar nëse do të ngrihen akuza ndaj avokatit Llanaj.
Ngjarja ndodh në një kohë kur siguria në ambientet gjyqësore është vënë në qendër të vëmendjes, pas disa episodeve të fundit që kanë tronditur sistemin e drejtësisë në vend, përfshirë kërcënimin e një roje në Gjykatën e Apelit në Tiranë, si dhe vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja më 6 tetor.
