Berisha: Në takimin në Aruba ishte Don Agaçi, po përpiqem të identifikoj edhe emrin e ministrit

Tiranë, 10 Tetor 2025 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se në takimin e shumëpërfolur në Aruba, që sipas tij përbën provë të bashkëpunimit mes qeverisë dhe karteleve të drogës, ka qenë i pranishëm Don Agaçi, sekretari i përgjithshëm i Kryeministrisë.
Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se me një “përqindje të lartë sigurie”, beson se Agaçi ishte pjesë e delegacionit, ndërsa shtoi se po punon për të identifikuar edhe një ministër që sipas tij ka qenë gjithashtu i pranishëm.
“Të them të vërtetën, nuk i kurseja. Di me një përqindje shumë të lartë sigurie, por jo 100 përqind, se Don Agaçio ka qenë aty. Cili nga ministrat, nuk e di. Jam duke u përpjekur ta gjej”, u shpreh Berisha.
Ai theksoi se takimi në Aruba është, sipas tij, prova më e fortë e përfshirjes së qeverisë në bashkëpunim me grupet kriminale, dhe se kjo është dokumentuar në dosjet e drejtësisë belge dhe italiane.
“Aruba është e vërtetë. Është fakti më flagrant i bashkëpunimit të Edi Ramës me kartelet e drogës. Fakti që ka vendosur të nisë përfaqësues të tij në Aruba, është shumë i rëndësishëm. Dhe kjo është e faktuar nga dosja belge, nga antimafia italiane dhe nga dosja që fsheh Altin Troplini në SPAK,” deklaroi Berisha.
Kreu i PD shtoi se do të publikojë emrin e ministrit sapo të konfirmohet zyrtarisht identiteti i tij.
