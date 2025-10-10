Zhduket shqiptari në Greqi! Familja kërkon gjetjen e tij

GREQI – Ili Zorbaj 49 vjeç, me origjinë shqiptare është raportuar i zhdukur nga autoritetet greke. Protothema shkruan se 49-vjeçari shqiptar i cili bantonte në Greqi, është larguar nga zona Rizomylos në Akai para katër ditëve. Familja kërkon gjetjene tij, pasi sipas tyre mund të ketë arsye që i vënë jetën në rrezik.
Të afërmit e përshkruajnë Zorbajn si një burrë të gjatë rreth 1.75 cm, të dobët, i cili mbante veshur një xhaketë të zezë, xhinse dhe këpucë të bardha ditën e fundit që është parë. Deri në këto momente nuk është raportuar ende për ndonjë person të ngjashëm me të, ndërkohë që autoritetet greke po kërkojnë për gjetjen e tij.
