Zbardhet dëshmia e Valon Llukës në gjyqin për vrasjen e Liridona Ademajt: “Na kanë qëlluar”

Prishtinë, 10 Tetor 2025 – Në Gjykatën Themelore të Prishtinës është mbajtur sot një seancë e rëndësishme në procesin gjyqësor ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të akuzuar për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt.
Dëshmitari i parë që u thirr sot në gjykatë ishte Valon Lluka – personi i parë që, sipas hetimeve, u kontaktua nga Murseli pas ngjarjes tragjike. Në dëshminë e tij para trupit gjykues, Lluka tregoi për një telefonatë të pazakontë që mori në mëngjesin e asaj dite nga një numër i panjohur.
“Më telefonoi nga një numër që përfundonte me 417. Nuk e njihja. Më shkroi: ‘Urgjent, çele! Urgjente, Naimi!’,” tha Lluka para gjykatës. “Fillimisht nuk e dija kush ishte, dhe i thashë: ‘Më falni, cili Naim? Jam me mysafirë’. Ai më tha: ‘Murseli, o Valon, na kanë vrarë’.”
Sipas dëshmitarit, Murseli i kishte thënë se ishin qëlluar dhe se dikush ishte vrarë, duke lënë të kuptohet që bëhej fjalë për bashkëshorten e tij, Liridona Ademaj. Lluka theksoi se telefonata nuk ishte bërë nga telefoni personal i Murselit dhe se ai nuk i kishte treguar vendndodhjen.
Prokuroria konfirmoi se kjo ishte telefonata e parë që Murseli bëri pas ngjarjes. Seanca gjyqësore po vazhdon me dëshmitarë të tjerë dhe mbledhjen e provave që pritet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rastit.
