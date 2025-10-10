Sardenja ofron stimuj nga 15-20 mijë euro për banorët dhe bizneset, në përpjekje për rigjallërimin e ishullit mesdhetar

Sardenjë, Itali | 10 Tetor 2025
Në një nismë që po tërheq vëmendjen e gjithë Evropës, rajoni italian i Sardenjës ka miratuar një plan të ri zhvillimi për të rigjallëruar zonat e tij në rënie demografike, duke ofruar mbështetje financiare për individët dhe bizneset që zgjedhin të vendosen në ishull.
Sardenja, një nga ishujt më të bukur dhe më të pasur me trashëgimi kulturore në Mesdhe, po përballet me rënie të ndjeshme të popullsisë. Sipas të dhënave zyrtare, numri i banorëve është ulur nga 1.64 milionë në 1.57 milionë, kryesisht për shkak të largimit të të rinjve dhe rënies së lindshmërisë.
Për t’i dhënë jetë të re komuniteteve të vogla, autoritetet rajonale kanë nisur një program stimulimi për vendosjen në qytetet me më pak se 3,000 banorë. Ky program përfshin:
Mbështetje për familjet që zhvendosen ose jetojnë në zonat e prekura, për çdo fëmijë të lindur apo të adoptuar;
Grante të pakthyeshme për blerjen ose rinovimin e banesave;
Financime për hapjen e bizneseve të reja, që synojnë rigjallërimin e ekonomisë lokale dhe nxitjen e punësimit.
Autoritetet lokale po e konsiderojnë këtë nismë si një strategji afatgjatë për zhvillim të qëndrueshëm, që ndërthur rigjenerimin urban me ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të ishullit.
Megjithëse aktualisht të huajt përbëjnë vetëm 3.3% të popullsisë, programi synon të tërheqë më shumë emigrantë, profesionistë dhe familje të reja që kërkojnë një mënyrë jetese më të qetë, në harmoni me natyrën dhe komunitetin lokal.
Përmes këtyre politikave, Sardenja po kthehet në një shembull se si turizmi, kultura dhe ekonomia mund të bashkëveprojnë për të ndërtuar komunitete të gjalla dhe të qëndrueshme. Nisma pritet të sjellë një valë të re investimesh, frymë rinovimi dhe shprese për një nga rajonet më të bukura të Italisë.
