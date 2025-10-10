Celibashi: Kemi ndërprerë përgatitjet për zgjedhjet për Tiranën

Tiranë- KQZ ka ndërprerë çdo përgatitje për zhvillimin e zgjedhjeve në Tiranë, pasi Kushtetuesja pezulloi dekretin e Bajram Begajt pas ankimit të Erion Veliajt. Kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi tha se nuk mund të kryejnë asnjë veprim, pasi është çështje e kompetencës së Kushtetueses për të vendosur mbi ankimin e Veliajt.
Celibashi tha se do të vijojnë përgatitjet për zgjedhjet në 5 bashki të tjera më datë 9 nëntor.
“Është pezulluar që ditën e djeshme. Në datën 9 nëntor është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkitë te tjera përjashto bashkinë e Tiranë”, tha ai.
