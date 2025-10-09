Qeveria nis hartimin e Buxhetit 2026 – Prioritet

TIRANË – Qeveria shqiptare ka nisur zyrtarisht punën për hartimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2026, dokumenti më i rëndësishëm financiar i vendit, që përcakton ndarjen e fondeve publike dhe prioritetet ekonomike për vitin e ardhshëm.
Sipas burimeve nga Ministria e Financave, grupet e punës ndodhen aktualisht në fazën e analizës së të ardhurave, shpenzimeve dhe projeksioneve të rritjes ekonomike. Fondet buxhetore do të shpërndahen për 16 ministri, nga 12 që kanë qenë deri më sot, duke reflektuar një riorganizim të strukturës qeveritare.
Sektori i arsimit pritet të përfitojë një nga rritjet më të mëdha në financim, me objektiv rritjen e pagave për mësuesit dhe investime në infrastrukturën shkollore në të gjithë vendin. Shëndetësia gjithashtu do të përfitojë shtesa të ndjeshme buxhetore, me fokus modernizimin e spitaleve rajonale, përkrahjen për mjekët e rinj dhe pajisjet mjekësore moderne.
Mbrojtja sociale dhe pensionet do të vijojnë të jenë prioritet, ndërsa priten zhvillime të reja edhe në programet e punësimit dhe rritjen e mbështetjes për shtresat në nevojë. Pensionistët pritet të përfitojnë nga rritja e indeksimit dhe skema të reja ndihme, në përputhje me dokumentin afatmesëm të financave publike deri në vitin 2028.
Një shtyllë e rëndësishme e buxhetit do të jetë infrastruktura, me investime të reja në rrugët kombëtare dhe rajonale, si dhe projektet energjetike strategjike. Po ashtu, buxheti ushtarak do të rritet për të përmbushur angazhimet e Shqipërisë ndaj NATO-s, duke synuar nivelin mbi 2% të PBB-së për mbrojtjen.
Pavarësisht rritjes së shpenzimeve, qeveria ka konfirmuar angazhimin për të ruajtur disiplinën fiskale dhe për të ulur gradualisht borxhin publik, me synimin për të mbajtur stabilitetin financiar dhe forcimin e besueshmërisë së vendit në tregjet ndërkombëtare.
Ministritë, pushteti vendor dhe partnerët ekonomikë do të kenë mundësinë të paraqesin nevojat e tyre për financim gjatë javëve në vijim. Drafti i parë i buxhetit 2026 pritet të publikohet në nëntor, ndërsa miratimi në Kuvend synohet të përmbyllet para fundit të vitit.
