Momenti kur kryenegociatori i Hamasit deklaron fundin e luftës: Shpallim armëpushimin e përhershëm

GAZA- Udhëheqësi i Hamasit në mërgim në Gaza, Khalil al-Haya, njoftoi sonte se grupi kishte marrë garanci nga Shtetet e Bashkuara, ndërmjetësit arabë dhe Turqia se lufta në enklavën palestineze kishte përfunduar përfundimisht.
"Ne shpallim fundin e luftës sot dhe fillimin e një armëpushimi të përhershëm", tha al-Haya, sipas Reuters.
Ai tha se marrëveshja përfshin hapjen e pikës kufitare të Rafah në të dyja drejtimet. Sipas marrëveshjes, Izraeli do të lirojë të gjithë të miturit dhe gratë palestinezë. Organizata mori garanci nga ndërmjetësuesit dhe qeveria amerikane, të cilët të gjithë konfirmuan se lufta ka mbaruar, shtoi ai.
