Ngjarje e rëndë në Vlorë – Dhunohet punonjësi i pastrimit, 70-vjeçari në gjendje kritike

VLORË – Një ngjarje shqetësuese është regjistruar sot rreth orës 14:00 pranë tregut të Çoles, ku një punonjës i Ndërmarrjes së Pastrimit është dhunuar rëndë nga dy persona ende të paidentifikuar.
Sipas burimeve nga spitali rajonal i Vlorës, i lënduari është 70-vjeçari Kozma Kukli, i cili u dërgua me urgjencë pas agresionit të dhunshëm. Ai ka pësuar plagë në kokë dhe dëmtime të rënda në syrin e djathtë, për të cilin ekziston rreziku i humbjes së shikimit.
Vetë Kukli ka deklaruar në spital se dy persona, të cilët lëviznin me një furgon, janë afruar dhe e kanë goditur papritur. Sipas dëshmisë së tij, gjithçka ndodhi pa ndonjë përplasje apo paralajmërim verbal. Banorët e zonës kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë lajmëruar shërbimin e ambulancës dhe policinë.
Policia është në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të identifikuar autorët dhe motivet e sulmit. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar mbi rrethanat e plota të incidentit.
Ngjarja ka shkaktuar reagime në komunitetin lokal dhe ngre shqetësime serioze për sigurinë e punonjësve të shërbimeve publike.
