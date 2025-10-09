Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Polici në Durrës kapet duke parë video ‘me pullë të kuqe’ brenda makinës dhe në orar të punës
Transmetuar më 09-10-2025, 19:00

Një ngjarje skandaloze ka ndodhur te vendi i quajtur Ura e Shkozetit në Durrës.

Aty, një pjesëtar i Policisë Rrugore është kapur duke parë filma +18 në orarin e punës brenda veturës së forcave të rendit.

Sipas videos së publikuar nga JOQ, zyrtari policor shihet teksa ka ndaluar veturën poshtë urës për “ta shijuar momentin”.

Një i ri, i cili e ka xhiruar momentin nuk ka ngurruar të ironizonte me ngjarjen teksa dëgjohet duke thënë: “Ja çfarë bën shteti jonë në orar të punës”.

