Polici në Durrës kapet duke parë video ‘me pullë të kuqe’ brenda makinës dhe në orar të punës

Një ngjarje skandaloze ka ndodhur te vendi i quajtur Ura e Shkozetit në Durrës.
Aty, një pjesëtar i Policisë Rrugore është kapur duke parë filma +18 në orarin e punës brenda veturës së forcave të rendit.
Sipas videos së publikuar nga JOQ, zyrtari policor shihet teksa ka ndaluar veturën poshtë urës për “ta shijuar momentin”.
Një i ri, i cili e ka xhiruar momentin nuk ka ngurruar të ironizonte me ngjarjen teksa dëgjohet duke thënë: “Ja çfarë bën shteti jonë në orar të punës”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd