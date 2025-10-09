Salah, golashënuesi më i mirë i Afrikës në kualifikueset e Kupave të Botës! Ja renditja?

EGJIPT – Mohamed Salah ka goditur përsëri. Falë dy golave të tij kundër Xhibutit (3-0) të mërkurën në mbrëmje, gjatë kualifikueseve të Kupës së Botës 2026, kapiteni i Faraonëve jo vetëm që kualifikoi Egjiptin për Kupën e Botës për herë të katërt, por ai u bë gjithashtu golashënuesi më i mirë në historinë e kualifikueseve të Kupës së Botës Afrikane, me 20 gola në emrin e tij.
Një rekord që i lejon atij të kalojë legjenda si Didier Drogba, Samuel Eto’o dhe Islam Slimani, të gjithë të bllokuar në 18 gola. Akoma më mirë, Salah e arriti këtë total në vetëm 37 ndeshje, ku paraardhësit e tij duhej të luanin shumë më tepër për t’iu afruar kësaj shifre.
Me 20 gola, ai tejkalon gjithashtu Mohamed Aboutrikën (14) dhe e vendos veten si golashënuesi më i mirë egjiptian në historinë e kualifikimeve të Kupës së Botës. Me një ndeshje të mbetur, ai ende kryeson renditjen e golashënuesve afrikanë për Kupën e Botës 2026 me 9 gola, pak përpara Denis Bouanga të Gabonit (8).
“Top 10” golashënuesit më të mirë afrikanë në Kualifikueset e Kupës së Botës
1. Mohamed Salah (Egjipt), 20 gola. 2. Islam Slimani (Algjeri), Didier Drogba (Bregu i Fildishtë), Samuel Eto’o (Kamerun), 18 gola. 5. Beli Moumouni Dagano (Burkina Faso), 17 gola. 6. Emmanuel Adebayor (Togo), 16 gola. 7. Dennis Oliech (Kenia), 15 gola. 8. Mohamed Aboutrika (Egjipt, 14 gola) 9. Amr Hassan Zaki (Egjipt), 12 gola, 10. Michael Olunga (Kenia), 11 gola.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd