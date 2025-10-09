Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zyrtare/ Emrat e 4 kandidatëve për pozicionin drejtues të SPAK
Transmetuar më 09-10-2025, 17:03

Janë zyrtarizuar emrat e katër kandidatëve që do të garojnë për pozicionin e kreut të SPAK.

Ata janë prokurorët Klodian Braho, Elvin Gokaj, Doloreza Musabelliu dhe Adnan Xholi. Më herët u tërhoq nga procesi prokurori Sotir Kllapi.

NJOFTIMI I KLP:

Në vijim të procedurës për përzgjedhjen e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), njoftojmë se, në përfundim të afatit zyrtar dhe kohës së pritjes për depozitimin e dokumentave nëpërmjet shërbimit postar, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë depozituar shprehjen e interesit për këtë pozicion prokurorët si më poshtë vijon:

* Klodian Braho * Elvin Gokaj * Doloreza Musabelliu * Adnan Xholi

