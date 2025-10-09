Zyrtare/ Emrat e 4 kandidatëve për pozicionin drejtues të SPAK

Janë zyrtarizuar emrat e katër kandidatëve që do të garojnë për pozicionin e kreut të SPAK.
Ata janë prokurorët Klodian Braho, Elvin Gokaj, Doloreza Musabelliu dhe Adnan Xholi. Më herët u tërhoq nga procesi prokurori Sotir Kllapi.
NJOFTIMI I KLP:
Në vijim të procedurës për përzgjedhjen e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), njoftojmë se, në përfundim të afatit zyrtar dhe kohës së pritjes për depozitimin e dokumentave nëpërmjet shërbimit postar, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë depozituar shprehjen e interesit për këtë pozicion prokurorët si më poshtë vijon:
* Klodian Braho * Elvin Gokaj * Doloreza Musabelliu * Adnan Xholi
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd