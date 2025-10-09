Sanksionet e SHBA. Vuçiç: Lajm i zi, por nuk do mbetemi pa karburante! Do kërkojmë tregje të reja

Zyra Amerikane e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) tha se sanksionet kundër Industrisë së Naftës së Serbisë (NIS), e cila është në pronësi ruse, rafineri i vetëm i naftës bruto në Serbi, kanë hyrë në fuqi pas disa vonesave, një veprim që mund ta godasë rëndë kombin ballkanik.
NIS tha sot, më 9 tetor se një licencë e veçantë nga Thesari Amerikan që i lejon kompanisë të operojë nuk u zgjat pasi u vonua tetë herë që kur kompania u vendos për herë të parë në listën e sanksioneve të SHBA-së në janar për "rrezikun e saj dytësor", pronësinë e saj ruse.
Sanksionet synojnë, ndër të tjera, parandalimin e financimit të luftës së Kremlinit në Ukrainë nga kompanitë ruse të energjisë.
"Kompanisë nuk i është zgjatur një licencë e veçantë nga Departamenti i Financave i Shteteve të Bashkuara, e cila mundëson biznes të qetë operativ," tha NIS në një deklaratë.
"Që nga lista e kompanisë në listën SDN (Shtetas të Përcaktuar Specialisht) në janar, NIS ka monitoruar me kujdes situatën dhe është përpjekur të përshtatë operacionet e saj me rrethanat e reja… NIS ka siguruar rezerva të mjaftueshme nafte për përpunim në këtë kohë, ndërsa stacionet e benzinës furnizohen siç duhet me të gjitha llojet e derivateve të naftës."
Gazprom Neft, e kontrolluar nga Kremlini, drejtpërdrejt ose nëpërmjet degëve të saj, është pronari kryesor i aseteve të konsiderueshme të energjisë në Serbi. Që nga viti 2008, Gazprom ka zotëruar një pjesë të madhe të aksioneve në NIS, kompaninë kombëtare të naftës dhe gazit të Serbisë.
Presidentiu serb Aleksandar Vucic, e quajti ketë si një lajm shumë të keq për Serbinë, por u mundua të mos përhapte panik gjatë deklaratës për media, duke thënë se karburantet e makinave dhe avionëve nuk do të preken pasi vendi i tij "i ka të mbushura plot" depozitat dhe do nisë të kërkojë për tregje të reja.
