Dënim i rëndë për ngjarjen në ‘Cobra City’– 24 vite burg për Dibran Hoxhën (Kobrën)

Prizren, 9 Tetor 2025 – Gjykata në Prizren ka shpallur vendimin në shkallë të parë për ngjarjen e rëndë të ndodhur në vitin 2023 në klubin e natës “Cobra City”, ku humbi jetën një i ri nga Kukësi.
Dibran Hoxha, i njohur me nofkën “Kobra”, është dënuar me 24 vite burgim, pasi u shpall fajtor për veprën penale të vrasjes dhe për mbajtje të armës pa leje. Ai mori 23 vite për akuzën kryesore dhe 2 vite për armëmbajtje, të cilat u bashkuan në një dënim unik prej 24 vitesh.
Përveç Hoxhës, u shpallën fajtorë edhe disa të tjerë të përfshirë në ngjarje:
Roland Susuri u dënua me 7 vite burg në total, për pjesëmarrje në rrahje (1 vit e 6 muaj), manipulim me prova (4 vite e 6 muaj) dhe armëmbajtje pa leje (1 vit e 6 muaj).
Arben Vezaj u dënua me 1 vit burg për pjesëmarrje në rrahje.
Burim Mazreku mori 1 vit burg për manipulim me prova.
Jesmir Badallaj u dënua me 2 vite burg për pjesëmarrje në rrahje dhe armëmbajtje pa leje.
Ngjarja që tronditi opinionin publik ndodhi në ambientet e klubit “Cobra City” në Prizren, ku pas një përplasjeje, mbeti i vrarë i riu Visart Cengu nga Kukësi.
Vendimi është në shkallë të parë dhe palët kanë të drejtë ankimi.
