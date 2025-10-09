‘Dua tokën e mamit tim’! Orinda Huta rrëfen betejën prej 15 vitesh me drejtësinë: Kam marrë kërcënime nga dajat!

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja ka sjellë reagime të shumta edhe nga personazhet publike.
Një prej tyre ka qenë edhe moderatorja Orinda Huta e cila ka rrëfyer për herë të parë betejën familjare prej më shumë se një dekade.
Përmes një postimi në “Instagram”, Orinda e prekur nga vrasja e gjyqtarit ka theksuar se kjo ngjarje është një kambanë alarmi edhe për reagimet e njerëzve të cilët kanë “përqafuar” aktin e vrasësit.
“Nuk e besoj dot që njerëzit duartrokasin një veprim kafshëror”, shkruan ajo në një postim në Instagram, duke theksuar se reagimet e tilla janë po aq shqetësuese sa vetë ngjarja.
Më tej, ajo ka zbuluar se prej 15 vitesh është në “luftë” gjyqësore me familjarët e nënës së saj për një truall i cili i takon.
“Zoti e di sa do zgjasë se akoma s’ka kaluar në shkallë të parë, jemi ende me shtetin. Por janë tokat e mamase time dhe do i marr njësoj siç i takojnë të gjithë pjesëtarëve”, tregon prezantuesja, duke shtuar më tej se ka marrë edhe kërcënimet nga dajat e saj.
Reagimi i Orinda Hutës:
Vrasja e tmerrshme e gjyqtarit (ndjesë pastë) është këmbanë alarmi jo vetëm për ngjërjen, por edhe për reagimin e njerëzve më pas.
Nuk e besoj dot që njerëzit e duartrokasin një veprim kafshëror. Unë jam vetë pjesë e një procesi gjyqësor që zgjat prej 15 viteve e nuk i jepet zgjidhje.
Zoti e di sa do zgjasë se Akoma s’ka kaluar në shkallë të parë mes palëve, jemi Akoma me shtetin.
Por janë tokat e mamasë sime dhe do i marr, njësoj siç i takojnë të gjithëve që janë pjesëtarë.
E në këto vite kam marrë shpesh kërcënime nga të ashtuquajtur ‘daja’ pse po kërkoja të drejtën e familjes sime. E njoh mirë frustrimin e proceseve të gjata pa fund, por që të biesh dakort me krimin e ta vlerësosh….KY ËSHTË FUNDI!.
